Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, вразила яскравим кадром з фільму

Як передає Politeka.net, 41-річна Куриленко намагається активно вести свій Instagram. Але так як свіжих фото у неї не завжди вистачає, вона публікує на своїй сторінці архівні знімки з фільмів і серіалів, в яких знімалася.

Цього разу актриса поділилася кадром, на якому позувала в розкішній червоній сукні з корсетом. Плечі і зона декольте Куриленко були відкриті, що додало знімку особливого шарму. В руках красуня тримала келих з випивкою. Актриса вирішила перевірити, на скільки її шанувальники орієнтуються в її фільмографії.

"Ви можете вгадати телешоу?",- підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали вгадувати фільм, а також залишили Куриленко масу приємних відгуків.

«З кожним днем все красивіше! Чудова!", "Фатальна жінка", «така красуня», "Червоний вам до лиця", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко приміряла незвичайний образ Діви. Актриса позувала в епатажному образі леді. Ольга одягла чорно-білу сукню з сітчастою тканиною і оригінальною зав'язкою на талії. Класичний капелюшок в поєднанні з масивними сережками і виразним макіяжем перетворили Куриленко в справжню кокетку.

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