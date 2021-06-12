Артистка виглядає як і раніше прекрасно

Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, приміряла незвичайний образ Діви

Популярна актриса намагається активно вести Instagram, тому все частіше показує на сторінці різні кадри зі своїх останніх зйомок, а також кадри з архівних робіт. При цьому Ольга не любить приміряти однакові образи і не відмовляється від експериментів.

Цього разу Куриленко представила фото, на якому позувала в епатажному образі леді. Ольга одягла чорно-білу сукню з сітчастою тканиною і оригінальною зав'язкою на талії. Класична капелюшок в поєднанні з масивними сережками з камінням і виразним макіяжем перетворила Куриленко в справжню кокетку.

"Сподіваюся, вам сподобалася субота!» ,- написала Ольга під постом.

Фанати відреагували відразу:

"Класичний образ прекрасний🌹; гарне вбрання; Preciosa!; Прекрасний вид; недоступна Ольга🔥; тільки що прокинувся від твого фото🌞; Гарного дня, Ольга!; Прекрасно ❤️; Я сподіваюся, що ти богиня; Momentum мій улюблений фільм; будь в здоровому глузді зійшов би з розуму по тобі».

Нагадаємо, популярна артистка починала свою кар'єру з модельного бізнесу. Пізніше красуня стала зніматися у фільмах, і зараз Ольга продовжує свою акторську кар'єру. Варто відзначити, що зірка підписала вигідний контракт з модельним агентством, коли їй було всього 16 років і відправилася в Париж.

Завдяки своїй привабливій зовнішності і цілеспрямованості, Куриленко домоглася великих успіхів і вже до кінця 90 - х Її обличчя було на білбордах в Нью-Йорку і журналах.

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