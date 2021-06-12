Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, примерила необычный образ дивы

Популярная актриса старается активно вести Инстаграм, поэтому все чаще показывает на странице разные кадры со своих последних съемок, а также кадры из архивных работ. При этом Ольга не любит примерять одинаковые образы и не отказывается от экспериментов.

В этот раз Куриленко представила фото, на котором позировала в эпатажном образе леди. Ольга надела черно-белое платье с сетчатой тканью и оригинальной завязкой на талии. Классическая шляпка в сочетании с массивными серьгами с камнями и выразительным макияжем превратила Куриленко в настоящую кокетку.

«Надеюсь, вам понравилась суббота!», - написала Ольга под постом.

Фанаты отреагировали сразу:

«Классический образ прекрасен🌹; Красивый наряд; Preciosa!; Прекрасный вид; Недоступная Ольга🔥; Только что проснулся от твоего фото🌞; Хорошего дня, Ольга!; Прекрасно ❤️; Я надеюсь, что ты богиня; Momentum мой любимый фильм; Любой в здравом уме сошел бы с ума по тебе».

Напомним, популярная артистка начинала свою карьеру с модельного бизнеса. Позже красотка стала сниматься в фильмах, и сейчас Ольга продолжает свою актерскую карьеру. Стоит отметить, что звезда подписала выгодный контракт с модельным агентством, когда ей было всего 16 лет и отправилась в Париж.

Благодаря своей привлекательной внешности и целеустремленности, Куриленко добилась больших успехов и уже к концу 90-х ее лицо было на билбордах в Нью-Йорке и журналах.

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