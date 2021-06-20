Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на съемочной площадке
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте уехала из Украины. Красотка сначала пробовала себя в качестве модели, но стала очень популярной западной актрисой, снявшись в десятках картин. Сейчас Ольга ведет активно Инстаграм, где радует фанатов новыми образами.
В этот раз Ольга решила вспомнить, как проходили съемки фильма "Белый слон" месяц назад. Красотка на фото была в костюме, позируя у большого водоема и улыбалась. Именно там и была съемочная площадка.
"Возвращение в прошлый месяц, наслаждение пейзажем на съемочной площадке "Белого слона", - написала Ольга.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
13-мальчик улегся на рельсах, дожидаясь поезда: детали и кадры трагедии на Киевщине
Трагедия на воде, бездыханные тела детей увидел прохожий: "На берегу нашли..."
Украинка не смогла перебежать 8-полосную трассу, кадры трагедии: "Рядом был переход"
Пьяный пешеход толкнул под грузовик 27-летнего врача: появилось видео с моментом гибели
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:
"Привет, Ольга", "Симпатичная с ног до души", "Помню этот день!", "Совершенство", "Доброе утро королева !!!", "Я мог бы присоединиться к вам, Ольга ...", "Ой...какая Вы Изящная".
Сообщалось, что актриса Ольга Куриленко всколыхнула Сеть, показав себя в элегантном образе и обратившись к публике.
Наряд как нельзя лучше подчеркнул изящную фигурку Ольги, а рукава-фонарики и широкий пояс на тон темнее придали ему особого шарма.
В подписи звезда обратилась к поклонникам, подняв им настроение на выходные:
"Надеюсь, у вас прекрасные выходные! Какие у вас планы на выходные? #Суббота #Лето".
Напомним, украинская девушка Бонда вышла в свет в коротеньком платье, покорив видом
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в нежном образе показала, с кем завтракает
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко подчеркнула достоинства фигуры платьем с вырезом