Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в підлітковому віці покинула Україну. Красуня спочатку пробувала себе в якості моделі, але в підсумку стала всесвітньо відомою актрисою. Дівчина також активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Ольга опублікувала в Instagram, красуня позувала в жовтій сукні. Дівчина закрутилася і наряд задерся, але Куриленко це зовсім не бентежило. Як можна зрозуміти, дівчина вийшла на прогулянку в сонячну погоду.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна дівчинка, просто найкраща".

Повідомлялося, що відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко вразила стильним фото.

Так, цього разу Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в темній приталеній міні-сукні на тонких бретельках, яка аж виблискує. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і пружне декольте красуні.

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