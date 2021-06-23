Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на прогулянці
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в підлітковому віці покинула Україну. Красуня спочатку пробувала себе в якості моделі, але в підсумку стала всесвітньо відомою актрисою. Дівчина також активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото, яке Ольга опублікувала в Instagram, красуня позувала в жовтій сукні. Дівчина закрутилася і наряд задерся, але Куриленко це зовсім не бентежило. Як можна зрозуміти, дівчина вийшла на прогулянку в сонячну погоду.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна дівчинка, просто найкраща".
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Повідомлялося, що відома голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко вразила стильним фото.
Так, цього разу Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в темній приталеній міні-сукні на тонких бретельках, яка аж виблискує. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і пружне декольте красуні.
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