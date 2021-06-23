Известная украинская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на прогулке
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте покинула Украину. Красотка изначально пробовала себя в качестве модели, но в итоге стала всемирно известной актрисой. Девушка также активно ведет социальные сети, где делится интересным контентом.
На новом фото, которое Ольга опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в желтом платье. Девушка закружилась и наряд задрался, но Куриленко это совсем не смущало. Как можно понять, девушка вышла на прогулку в солнечную погоду.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций, но так и хочется добавить: "Роскошная девочка, просто лучшая".
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Сообщалось, что известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко впечатлила стильным фото.
Так, в этот раз Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в темном приталенном мини-платье на тонких бретельках, которое аж сверкает. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и упругое декольте красотки.
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