Актриса Ольга Куриленко всколыхнула Сеть, показав себя в элегантном образе и обратившись к публике

41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором застыла в кокетливой позе в строгом черном платье, передает Politeka.net.

Наряд как нельзя лучше подчеркнул изящную фигурку Ольги, а рукава-фонарики и широкий пояс на тон темнее придали ему особого шарма.

В подписи звезда обратилась к поклонникам, подняв им настроение на выходные:

"Надеюсь, у вас прекрасные выходные! Какие у вас планы на выходные? #Суббота #Лето"

Пользователи оценили старания Куриленко в комментариях:

"Красивая женщина! ❤️😍"

"Сегодня время для похода в бар😍🥰"

"Ты самая прекрасная, становишься красивее с каждым днем 💗😍💗"

"Самая лучшая линия подбородка!"

"Очень мило... Выходные с сыном... ❤️"

"Мне нравится платье, Ольга"

"Боже мой"

Ранее мы рассказывали, как актриса заинтриговала стоп-кадром из одного из своих фильмов, где предстала в белом платье с темными "пятнами" в ретро-стиле. Девушка предложила пользователям угадать, из какого это фильма.

Напомним, в 15 лет Ольга переехала из родного Бердянска (Запорожская область, Украина) в Москву, где ее пригласили работать в модельное агентство «Red Star». Первый опыт в кино — главная роль в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви» (2005) французского режиссёра Дианы Бертран. В январе 2008 года была выбрана на роль «девушки Джеймса Бонда» в очередном фильме саги про агента 007.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко подчеркнула достоинства фигуры платьем с вырезом: «Вот это вид!».

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко приворожила видом в платье с открытыми плечами: «Красный вам к лицу».

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в нежном образе показала, с кем завтракает: "Надеюсь, вам понравилось".