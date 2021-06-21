Известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила стильным фото

Как пишет Politeka.net , Ольга Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и о своем микроблоге Instagram, где регулярно радует фанатов яркими фото и видео из свой насыщенной жизни.

Так, в этот раз Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в темном приталенном мини-платье на тонких бретельках, которое аж сверкает. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и упругое декольте красотки. Волосы актрисы в коротком темном каре распущены и аккуратно уложены, а на ее лице необычная черная маска, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Ольга написала: "Начни свой понедельник правильно! Что вы планируете на этой неделе?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями: "Смотрю любой фильм, в котором ты играешь главную роль", "Желаю вам прекрасной и особенной недели", "Красивая", "Бесконечная красота", "Идеальная", "Восхитительная", "Как всегда, жарко", "Вау, шикарно! Желаю хорошей недели!", "Красивая богиня", "Ты великолепна", "Удивительная женщина".

Напомним, украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.

Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда красотка Ольга Куриленко с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.