Известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила стильным фото
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко очень популярная актриса и уже успела засветиться в десятках картин. Не так давно красотка закончила работу над новым фильмом "Белый слон". Не забывает Ольга и о своем микроблоге Instagram, где регулярно радует фанатов яркими фото и видео из свой насыщенной жизни.
Так, в этот раз Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в темном приталенном мини-платье на тонких бретельках, которое аж сверкает. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и упругое декольте красотки. Волосы актрисы в коротком темном каре распущены и аккуратно уложены, а на ее лице необычная черная маска, она загадочно смотрит в объектив.
В подписи к фотографии Ольга написала: "Начни свой понедельник правильно! Что вы планируете на этой неделе?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звездной красотки, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями: "Смотрю любой фильм, в котором ты играешь главную роль", "Желаю вам прекрасной и особенной недели", "Красивая", "Бесконечная красота", "Идеальная", "Восхитительная", "Как всегда, жарко", "Вау, шикарно! Желаю хорошей недели!", "Красивая богиня", "Ты великолепна", "Удивительная женщина".
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Напомним, украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.
Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда красотка Ольга Куриленко с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда актриса и модель Ольга Куриленко с глубоким декольте не устояла перед собственным отражением.