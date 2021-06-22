Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, захопила сяючим образом

Популярна актриса, яка прославилася після ролі у фільмі про Джеймса Бонда, захопила сяючим виглядом в сукні з чорними мереживами. З'явившись на світському заході, перед фотографами Ольга постала у витонченому вбранні і з яскравим макіяжем.

Як можна помітити, стиль у артистки досить стриманий і навіть скромний – вона не показує нічого зайвого, не любить відвертих і пікантних нарядів, а також не хвалиться фігурою в купальниках. Простого сукні з мереживами з вишитими квітками вистачило, щоб підкорити мережу.

"Бажаю вам прекрасного вівторка!; сяй, наша зірка★; жахлива красуня❤; Красиво🌹 🌹; Оля, ви прекрасні🔥; чудовий малюк❤; неймовірно шикарно, як завжди !!; І тобі прекрасного вівторка !!!; Красуня 🍓; Гляньте, яка зірка! 😍 🔥 ; Дійсно красива жінка🥰; Ти моя принадність! 😍 » - пишуть в мережі.

Також Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася в темному приталеному міні-сукні на тонких бретельках.

Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру і пружне декольте красуні. Волосся актриси в короткому темному каре розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі незвичайна чорна маска, вона загадково дивиться в об'єктив.

Нагадавши, українська дівчина Бонда актриса Ольга Куриленко ледь втиснула форми у вузьку сукню з пікантною деталлю.

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