Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила сияющим образом
Популярная актриса, которая прославилась после роли в фильме про Джеймса Бонда, восхитила сияющим видом в платье с черными кружевами. Появившись на светском мероприятии, перед фотографами Ольга предстала в изящном наряде и с ярким макияжем.
Как можно заметить, стиль у артистки довольно сдержанный и даже скромный – она не показывает ничего лишнего, не любит откровенных и пикантных нарядов, а также не хвастается фигурой в купальниках. Простого платья с кружевами с вышитыми цветками хватило, чтобы покорить сеть.
«Желаю вам прекрасного вторника!; сияй, наша звезда★; Ужасная красавица❤; Красиво 🌹🌹; Оля, вы прекрасны 🔥; Великолепный малыш ❤; Невероятно шикарно, как всегда !!; И тебе прекрасного вторника !!!; Красавица 🍓; Гляньте, какая звезда! 😍🔥; Действительно красивая женщина 🥰; ты моя прелесть! 😍» - пишут в сети.
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Также Куриленко поделилась очаровательным кадром, на котором позирует в соблазнительном образе. Как видно, перед камерой она появилась в темном приталенном мини-платье на тонких бретельках.
Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и упругое декольте красотки. Волосы актрисы в коротком темном каре распущены и аккуратно уложены, а на ее лице необычная черная маска, она загадочно смотрит в объектив.
Напомним, украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко едва втиснула формы в узкое платье с пикантной деталью.
Как сообщала Politeka, что украинская девушка Бонда красотка Ольга Куриленко с поджатыми ногами показала, чем покорила агента 007.
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда актриса и модель Ольга Куриленко с глубоким декольте не устояла перед собственным отражением.