Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала, як упорядковує фігуру в салоні

Леся Нікітюк звикла бути в центрі уваги, тому завжди веде профіль активно і нерідко жартує над фанатами. Леся також не соромиться показати особисте-артистка ділиться кадрами з дому, розповідає про свої будні або хвалиться образами з гримерки, поки готується до зйомок шоу.

Не обходиться і без демонстрацій з салонів краси. Леся часто розповідає, як тримає себе у формі, любить показати смачні страви і також інтригує знімками в бікіні. Цього разу Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури без спорту.

Як виявилося, артистка ходить на ендосферу, щоб схуднути, прибрати целюліт і підтягнути шкіру. Причому позувала цього разу Нікітюк без ліфа, повністю показуючи себе.

Відзначимо, апарат ендосфера створювався і застосовувався для професійних спортсменів для того, щоб за допомогою впливу на м'язи швидше вивести з них молочну кислоту, підвищити м'язовий тонус. Тепер же ендосфера позбавляє від зайвих кілограмів і жирових відкладень, целюліту і деформацій тканини. Тому Нікітюк не посоромилася показати свої салонні процедури.

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