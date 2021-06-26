Яскрава блондинка Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" здивувала новим образом на зйомках

Як повідомляє Politeka.net, учасниця "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна запам'яталася українцям, як найбільш гнучка дівчина "Ліги Сміху". Дійсно, розтяжці красуні можна тільки позаздрити. Гумористка часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram, і цього разу показала чарівні фото зі зйомок програми "Хто зверху".

На знімках Катя з'явилася в цікавому образі - на ній відкритий чорний топ, який підкреслив пружне декольте і витончені плечі. Але найбільше уваги привертає незвичайна нова зачіска блондинки - її волосся тут хвилясті, в кілька пасом заплетені в кокетливі кіски з кільцями. На обличчі красуні яскравий макіяж і сліпуча посмішка.

Шанувальники просто в захваті від нових фото Нікітіної, її засипають компліментами в коментарях до публікації: "Дуже красиво", "Красива", "Сильно", "Красуня", "Бомба", "Коли ефір? Буду дивитися", "Цукерочка", "Я думаю це буде кращий випуск!", "Катя, це хто?".

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