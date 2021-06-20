Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя в украинском образе

Как пишет Politeka.net, Никитина стала известной украинцам благодаря своим выступлениям в "Женском квартале". Красотка также обожает спорт и занятия у пилона. Не забывает Екатерина и о социальных сетях, где делится с фанатами интересным контентом.

На новом фото Катя позировала в вышиванке и кроссовках. Красотка гуляла в поле, сделав несколько фотографий для публикации.

"Не смогла выбрать одно фото.

Помогай, какая лучше?", - написала Никитина под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая классная", "Красотка. Ну как в такую не влюбиться", "Ой, хорошенькая. Катюшка", "Яркая красотка на фоне государственного флага. Молодец", "Катя. Ты прекрасная во всех образах".

Сообщалось, что звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина наслаждается своей славой.

В своем новом посте Никитина похвасталась шикарными букетами, которые ей подарили поклонники. На днях отгремело сразу два концерта "Женского квартала". Видимо, зрителям очень понравилось выступление Кати.

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