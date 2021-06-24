Известная юмористическая актриса Екатерина Никитина, которая выступает в составе "Женского квартала", показала яркие летние фото

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина стала известной украинцам благодаря своим выступлениям в "Лиге смеха" и "Женском квартале". Красотка также обожает спорт и занятия гимнастикой, ее гибкости может позавидовать любая девушка. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует своих фолловеров яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз она выложила в своем микроблоге яркие кадры, на которых появилась в очаровательном летнем образе.

На фотографиях Катю можно увидеть в интересной праздничной локации, похоже, она побывала на каком-то мероприятии в ресторане. Перед камерой красотка появилась в длинном полосатом платье интересного фасона, которое подчеркнуло ее изящную фигура и зону декольте. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, на ее лице легкий макияж и милая улыбка, а завершает образ необычное ожерелье на шее.

В подписи к фотографии Никитина написала: "А какой твой любимый цвет?". Пользователи тут же принялись активно комментировать публикацию Кати, отвечая на ее вопрос. "Синий", "Черный", "Черный и белый", "Белый, бежевый, чёрный!", "Черный и красный", "Все", "Синий", "Зеленый", "Какая ты красивая", "Люблю", "Очаровательна", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" привлекла взгляды к яркой вышиванке: "Ну как в такую не влюбиться".

Как сообщала Politeka, Блондинка из "Женского квартала" одним фото показала, как наслаждается своей славой: "Оставлю это здесь".

Также Politeka писала, Блондинка из "Женского квартала" похвасталась натуральной красотой в нежном платье: "Ты такая белоснежная".