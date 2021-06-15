Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина наслаждается своей славой

25-летняя актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как сильно ее любят фанаты передает Politeka.net.

Как известно, до "Женского квартала" красотка участвовала в «Лиге смеха». А в родном Кременчуге ее знают как преподавателя танцев, фитнеса и гимнастики. Девушка активно ведет свой Инстаблог, радуя поклонников не только кадрами рабочих будней, но и из личной жизни.

В своем новом посте Никитина похвасталась шикарными букетами, которые ей подарили поклонники. На днях отгремело сразу два концерта "Женского квартала". Видимо, зрителям очень понравилось выступление Кати.

Девушка в милой футболке с мультяшным принтом присела рядом с цветами, озарив ослепительной улыбкой.

"Просто оставлю это здесь!🤍 INSTAGRAM мой личный фотоальбом! Спасибо за все, мои хорошие 💕👏🏻 #никитина #женскийквартал #люблю", - сообщила она в подписи.

Поклонники продолжили восторгаться ее харизмой и талантом в комментариях:

"Вся в цветах😍😍❤🌸"

"Катюшка, ты своей улыбкой украшаешь эти цветы!💗"

"Катюша, ты моя любимая актриса Женского Квартала 😍😍"

Ранее мы рассказывали, Никитина показала, как провела выходные на берегу реки. Актриса с распущенными волосами и минимум косметики расслабилась в лучах утреннего солнца. Она сидела на стуле у самой кромки воды, будучи в одной белой рубашке. Девушка опустила ноги в воду и отпила напиток из чашки.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в одном полотенце показала лучший вид с балкона.

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" избавилась от лифа, взорвав сеть.

Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в купальнике показала свою растяжку.