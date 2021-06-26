Яркая блондинка Катя Никитина из "Женского квартала" удивила новым образом на съемках

Как сообщает Politeka.net, участница "Женского квартала" Катя Никитина запомнилась украинцам, как самая гибкая девушка "Лиги Смеха". Действительно, растяжке красотки можно только позавидовать. Юмористка часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram, и в этот раз показала очаровательные фото со съемок программы "Хто зверху".

На снимках Катя появилась в интересном образе – на ней открытый черный топ, который подчеркнул упругое декольте и изящные плечи. Но больше всего внимания привлекает необычная новая прическа блондинки – ее волосы здесь волнистые, в несколько прядей заплетены в кокетливые косички с колечками. На лице красотки яркий макияж и ослепительная улыбка.

Поклонники просто в восторге от новых фото Никитиной, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации: "Очень красиво", "Красивая", "Сильно", "Красотка", "Бомба", "Когда эфир? Буду смотреть", "Конфетка", "Я думаю это будет лучший выпуск!", "Катя, это кто?".

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