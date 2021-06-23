Известная юмористическая актриса Екатерина Никитина, которая выступает в составе "Женского квартала", показала себя и подружек на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина стала известной украинцам благодаря своим выступлениям в "Лиге смеха" и "Женском квартале". Красотка также обожает спорт и занятия гимнастикой, ее гибкости может позавидовать любая девушка. Красотка активный пользователь Instagram, где часто радует своих фолловеров яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. так, в этот раз она выложила в своем микроблоге яркие кадры с отдыха в Турции, куда отправилась вместе с подружками из "Женского квартала".

На первой фотографии видно Катю и ее коллегу Александру Машлятину – девушки веселятся и резвятся в бассейне, они лежат животами на воде и радостно хохочут. На втором снимке Никитина и ее подружки устроили дефиле в купальниках у бассейна, выстроившись в ряд. Сама Екатерина появилась перед камерой в ярком красном купальнике интересного фасона, который красиво подчеркнул стройную фигуру. Не уступают ей и коллеги-подруги – все девушки фигуристые в стильных купальниках.

В подписи к публикации Никитина написала: "Было ВЕСЕЛО капец как. @mashliatina обожаю тебя. Хочу обратно. Ой, у меня ещё стооооолько фото осталось с фестиваля… Выставлять?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фото звезды "Женского квартала", засыпая девушек комплиментами в комментариях: "Вау", "@nikitkinna, а я обожаю вас обеих", "Конечно, прибереги самое вкусное на осень. Что-то мне подсказывает, что будет не очень нам всем весело", "Какие красотки", "Какие вы классные".

Напомним, Блондинка из "Женского квартала" привлекла взгляды к яркой вышиванке: "Ну как в такую не влюбиться".

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