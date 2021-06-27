46-річна актриса Олеся Железняк з серіалу "Свати" похвалилася новим досягненням

Артистка зіграла безліч ролей в кіно і серіалах, але особливу популярність їй приніс образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної в "Сватах", передає Politeka.net. Актриса і зараз продовжує будувати свою кар'єру, а нещодавно стало відомо про її нове досягнення - вона отримала нагороду за свою діяльність.

Зірка на фото показала, чим її заохотили. У кадрі Олеся позувала з чоловіком, актором Спартаком Сумченком. Варто зазначити, що знаменитість виглядала досить свіжо і ефектно, і, здається, від тієї "простушки"-героїні зі "Сватів" в ній немає і сліду.

"Російська актриса Олеся Железняк отримала нагороду "Кришталевий Турандот" як Найкраща актриса 2020 року", - написали автори поста в одній з груп.

За шість годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Красунчики 😍", " Красунчики! Бережіть один одного!❤️❤️❤️ ", "Прекрасна пара! Дякую за виставу в Орлі!", "Які ви чудові. Щастя і благополуччя вашій родині ♥️", "щасливі ️ ️ прекрасна сім'я", " Браво👏 👏 👏 🔥 😍. Дуже заслужено🙌 👍 👏 🏼", "мені вона подобається", "заслужено👏 👏 👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Валюха і дружина Мітяя з "Сватів" з'явилися в компанії відомого колеги.

Як повідомляла Politeka, еостаревшая актриса з "Сватів" налякала запущеним видом.

Також Politeka писала, що велика біда перервала зйомки "Сватів-7", чи вийдуть нові серії.