46-летняя актриса Олеся Железняк из сериала "Сваты" похвасталась новым достижением

Артистка сыграла множество ролей в кино и сериалах, но особую популярность ей принес образ жены Митяя - Ларисы Буханкиной в "Сватах", передает Politeka.net. Актриса и сейчас продолжает строить свою карьеру, а недавно стало известно о ее новом достижении - она получила награду за свою деятельность.

Звезда на фото показала, чем ее поощрили. В кадре Олеся позировала с мужем, актером Спартаком Сумченко. Стоит отметить, что знаменитость выглядела довольно свежо и эффектно, и, кажется, от той "простушки"-героини из "Сватов" в ней нет и следа.

"Российская актриса Олеся Железняк получила награду "Хрустальный Турандот" как лучшая актриса 2020 года 💥", - написали авторы поста в одной из групп.

За шесть часов публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Красавчики 😍", "Красавчики! Берегите друг друга!❤️❤️❤️ ", "Прекрасная пара! Спасибо за спектакль в Орле!", "Какие вы замечательные. Счастья и благополучия вашей семье ♥️", "счастливые ✌️🎉👏прекрасная семья", "Браво 👏👏👏🔥😍. Очень заслуженно 🙌👍👏🏼", "Мне она нравится", "Заслужено 👏👏👏", - написали пользователи сети.

Напомним, что Валюха и жена Митяя из "Сватов" появились в компании известного коллеги.

Как сообщала Politeka, постаревшая актриса из «Сватов» напугала запущенным видом.

Также Politeka писала, что большая беда прервала съемки "Сватов-7", выйдут ли новые серии.