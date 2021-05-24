Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи, появилась в компании коллег

Актриса завоевала огромную популярность после выхода сериала "Сваты", пишет Politeka.net. пользователи сети пристально следят за жизнью и деятельностью звезды, публикуя фото с ней в соответствующих аккаунтах.

Так, в одной из фан-групп опубликовали фото, на котором Татьяна Кравченко позировала со своими коллегами - актерами Олесей Железняк и Гошей Куценко.

"Валюха" смеялась, прислонившись к Куценко.

"Все вместе ❤️🙏🏼", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"Здорово!", "Мама моя дарагая я Вас люблю целую🇺🇦💙💚💛🧡❤️💜❤️💛🌹", "😍😍😍 какие вы классные, 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Ааах,красавчики‼️✌️🌷", "Прикольные!😂", "❤️Вы - супер!", "Прекрасные артисты! 👏👏👏❤️❤️❤️", "Любимые!🤗", "Любимые 🤩 актёры", "Обожаю вас всех❤️", "Классные!!!!! Напоминаете почему-то фильм джентльмены удачи:):)", "Дорогие мои, любимые, дай вам бог здоровья и счастья?!!!❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

К слову, Олеся Железняк также снималась в сериале "Сваты", она исполнила роль жены Митяя - Ларисы Буханкиной.

В одном из интервью актриса рассказала, что в Беларуси, где проходили съемки долгожданного седьмого сезона, были отсняты почти все серии, однако проект приостанавливали из-за карантина. Железняк призналась, что пока не знает, когда ждать выхода новых "Сватов".

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

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