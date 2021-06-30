Популярна українська співачка Надя Дорофєєва блиснула формами в рожевому бікіні, як її колега Настя Каменських
Співачка Надя Дорофєєва може похвалитися стрункою фігурою в будь-якому вбранні, повідомляє Politeka.net. На нових фото в Instagram співачка вирішила продемонструвати фігуру у всій красі, з'явившись в рожевому бікіні. Завершили образ зірки різні літні аксесуари.
Красуня позувала, тримаючи в руках телефон.
"Це я. Читаю ваші коменти під кліпом "Почему"", - написала Надя.
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За годину публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.
"Капець", "Купальник шикарний😻", " цей Купальник на цей прес, кайф🔥 🥵", " А це ми. Дивимося на тебе і кайфуємо🤤", " класний купальник 😍,🔥", " Надя твій прес🔥 🔥 🔥", " ну чому, Надя, ви така красива?", "Як Барбі🔥 ☺️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше в рожевому бікіні фігурою похвалилася інша популярна співачка Настя Каменських. Здається, Надя вирішила "переплюнути" свою колегу, влаштувавши справжній батл. Хоча, підкреслимо, і пекуча брюнетка також отримала на свою адресу багато приємних повідомлень.
"Шикарна!", "Хороша", " Вау! Красуня", "Богиня🔥", "Просто бомбезно❤️🔥 😍", "Потап я розумію тебе😍", "Каменських бомба чесно кажучи", - написали користувачі Мережі.
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