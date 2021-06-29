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Українська спортсменка Марина Бех-Романчук подражнила ідеальною засмагою в яскравому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, 25-річна спортсменка - щаслива володарка неймовірно красивої фігури. Бех-Романчук, на відміну від інших спортсменок, активно веде свої соціальні мережі. Для Instagram дівчина регулярно влаштовує професійні фотосесії.

На свіжому фото красуня з'явилася в жовтому купальнику, який ідеально гармоніював з сонячним погожим днем. Волосся Марини було мокре, що додало її образу особливої родзинки. Вона посміхалася і тримала в руках тарілку з тістечками.

"Іноді важливо розвантажитися не тільки фізично, а й морально", - підписала фото спортсменка.

У коментарях усміхненій брюнетці залишили масу приємних слів і компліментів.

"Як з картинки", "Чуттєва, різка, скульптурна статура", "фігурка офігенна", "Магнетизм цього фото просто зашкалює", "чудовий вигляд", "виглядає так смачно", "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук у червоному бікіні показала спортивне тіло:"прекрасна леді".

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