Українська спортсменка Марина Бех-Романчук не соромиться демонструвати пружне тіло в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук - володарка ідеального спортивного тіла. Красуня може похвалитися не тільки спортивними досягненнями, але і рельєфним пресом і пружними принадами. Дівчина не соромиться викладати пікантні фото в своєму Instagram і цього разу показала жаркий кадр зі свого відпочинку.

На новому знімку Марина відображена сидячи на колінах на спеціальному засобі для плавання, а в одній руці тримає весло. Перед камерою красуня з'явилася в крихітному червоному бікіні, яке підкреслює підтягнуте тіло і рівну засмагу.

У підписі до фотографії Бех-Романчук написала: "Як ви проводите вільний час цим спекотним літом?". Користувачі тут же почали коментувати фото спортсменки, відповідаючи на її питання і засинаючи компліментами: "Яка красива", "Дуже красиво", "Яка фігура", "Прекрасна леді", "Дивовижна жінка", "Ти така красива", "Чудова".

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