Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала ідеальну фізичну форму під час тренування

Днями спортсменка, яка раніше вже ставала чемпіонкою міжнародних змагань, в черговий раз проявила свої талант і завзятість, завоювавши золоту медаль на чемпіонаті України зі стрибків у довжину. Однак, Марина явно не збирається зупинятися на досягнутому, і продовжує тренування. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram вона опублікувала нове фото зі стадіону.

На знімку Бех-Романчук позує на доріжці, а за її спиною видніються різні снаряди. Спортсменка стоїть, злегка нахилившись вперед і спираючись руками на ноги. Завдяки коротким облягаючим спортивним шортикам і топу, в такій позі Марина змогла продемонструвати своє підтягнуте і накачане тіло у всій красі.

"Крок за кроком...", - підписала знімок спортсменка.

Шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Героїня", "чудова", "Стиль собачки", "Красива. Привіт з Чилі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що у своїх сторіз Бех-Романчук показала нове фото. На ньому вона позувала в шортиках і топі, а на руках можна побачити рукавички. Красуня знімала себе на телефон зверху, демонструючи розкішну рельєфну фігурку. Дівчина посміхалася, захоплюючи своєю завзятістю і мотивацією.

"Доброго ранку", - написала Марина Бех-Романчук і додала час запису сторіс: 10.54.

Нагадаємо, Українська чемпіонка Бех-Романчук в міні-топі дала помилуватися витонченою фігуркою: "Просто ідеальна".

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