Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как встречает очередное утро
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала очень успешной украинской спортсменкой. У красотки множество наград, а последнюю медаль девушка выиграла на днях, получив “золото” в Луцке за самый длинный прыжок.
На новом фото Марина позировала в шортиках и топе, а на руках можно увидеть перчатки. Красотка снимала себя на телефон сверху, демонстрируя роскошную рельефную фигурку. Девушка улыбалась, восхищая своим упорством и мотивацией.
"Доброе утро", - написала Марина Бех-Романчук и добавила время записи сторис: 10.54.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
"Любимая артистка": Остапчук с Поляковой подшутили над Кароль, Тина не смогла пройти мимо
Могилевская в ярком наряде показала, как светится от счастья рядом с Винником: "Вау, шикарные"
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не отпускают: "Невероятные рельефы, просто идеальная красотка"
Сообщалось, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала яркие фото с отдыха.
Так, в этот раз красотка показала несколько кадров, на которых запечатлена в откровенном образе на отдыхе. Как видно, перед камерой Марина появилась в коротеньких белых шортах и футболке, на ее ногах белые кроссы, а в руках она держит небольшой светлый рюкзачок.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в топе и шортах впечатлила своим талантом
А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в коротком топе показала безупречный пресс и не только
Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук показала идеальное тело в работе во время соревнований