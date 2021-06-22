Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как встречает очередное утро

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала очень успешной украинской спортсменкой. У красотки множество наград, а последнюю медаль девушка выиграла на днях, получив “золото” в Луцке за самый длинный прыжок.

На новом фото Марина позировала в шортиках и топе, а на руках можно увидеть перчатки. Красотка снимала себя на телефон сверху, демонстрируя роскошную рельефную фигурку. Девушка улыбалась, восхищая своим упорством и мотивацией.

"Доброе утро", - написала Марина Бех-Романчук и добавила время записи сторис: 10.54.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комплиментов не отпускают: "Невероятные рельефы, просто идеальная красотка"

Сообщалось, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала яркие фото с отдыха.

Так, в этот раз красотка показала несколько кадров, на которых запечатлена в откровенном образе на отдыхе. Как видно, перед камерой Марина появилась в коротеньких белых шортах и футболке, на ее ногах белые кроссы, а в руках она держит небольшой светлый рюкзачок.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в топе и шортах впечатлила своим талантом

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