Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя и поделилась новым достижением

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является популярной украинской спортсменкой, которая успела достичь высот на международных соревнованиях. Но девушка

не останавливается и вчера, 19 июня, взяла еще одну золотую медаль. Красотка стала чемпионкой Украины на прыжки в длину, прыгнув на 6.76 метра.

На фото, которое опубликовала Марина в Инстаграм, Бех можно увидеть в момент полета. Красотка была в спортивном мини, летя в воздухе. Мышцы у Марины были напряжены, поэтому можно оценить рельефную фигуру красотки.

"Чемпион Украины 6.76 вчера", - написала Марина.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо, первая. Лети как птица", "Я верю, что умею летать", "Поздравляю!", "Поздравляю и какое фантастическое фото", "Я желаю вам успехов всегда и во всем !!! Счастье!".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук очачовала внешним видом во время поездки за границу.

Красотка надела короткий белый спортивный топ, от известного бренда, который вволю дал насладиться мускулистым телом легкоатлетки, а также тугие лосины лавандового цвета.

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