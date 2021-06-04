Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала яркие фото с тренировки в пикантном костюме

Как сообщает Politeka.net, Украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед радует поклонников яркими фотосессиями в своем Instagram. Красотка с идеальным подтянутым телом не стесняется выкладывать в микроблоге пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках, демонстрируя свои шикарные формы.

Так, на этот раз красавица показала несколько кадров, на которых запечатлена в откровенном образе во время тренировки. Как видно, перед камерой Марина появилась в коротеньких черных шортах и коротком красном Топе, на ее ноготках яркий желтый лак под стиль сезона - Лето в душе. Ее волосы распущены и небрежно растрепаны, а на лице очаровательная улыбка и модные часы на руке.

В подписи к фотографиям Бех-Романчук написала: "Стиль и комфорт в моей спортивной жизни очень важны, и именно поэтому я с большим удовольствием выбираю для тренировок и повседневной жизни часы Apple 🍎в этих часах есть новый датчик и специальное применение для измерения уровня кислотности в крови приходят приходят сообщения по слишком низкое и высокое давление. Это тот мощное устройство, с которым гораздо проще вести здоровый образ жизни, быть более активными и оставаться на связи, и ему даже дождь не страшен, часы водонепроницаемый. А самым главным для меня является контроль ритма моего сердца. Это любовь, ведь в нем соединены все мои желания и требования". Пользователи ту же начали активно обсуждать новые снимки спортсменки, восхищаясь ее идеальным телом и засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Ого, такая красуля"," cute", - пишут фанаты в комментариях к фото и оставляют много эмодзи.

Напомнить, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкачанного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу у окна:"наслаждайтесь".