Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала яркие фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед радует поклонников яркими фотосессиями в своем Instagram. Красотка с идеальным подтянутым телом не стесняется выкладывать в микроблоге пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках, демонстрируя свои аппетитные формы.

Так, в этот раз красотка показала несколько кадров, на которых запечатлена в откровенном образе на отдыхе. Как видно, перед камерой Марина появилась в коротеньких белых шортах и футболке, на ее ногах белые кроссы, а в руках она держит небольшой светлый рюкзачок. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Бех-Романчук написала: "Эта красивая природа". Пользователи ту же принялись активно обсуждать новые снимки спортсменки, восхищаясь ее идеальным телом и засыпая комплиментами в комментариях к публикации. "Красивая", "Прекрасные фото", "Ты прекрасна", "Что это за дерево? Такого цвета на дереве я еще не видела!", "Какие очаровательные фото", "Волшебная", "Какая фигурка", "Ты красотка", - пишут фанаты в комментариях к фото.

Напомним, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".