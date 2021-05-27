Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя, впечатлив фигурой
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук несмотря на свои 25 лет уже завоевала множество важных для Украины медалей на международной арене. Красотка упорно тренируется, пропагандируя спорт среди украинцев в социальных сетях.
Этот раз не стал исключением, ведь Марина в Инстаграм опубликовала фото, на котором позировала в спортивных штанах, топе и кофте, которую спустила с плеч. Красотка сидела на новой спортивной площадке, демонстрируя роскошную рельефную фигуру.
"Рад посетить новую детскую площадку в моем городе", - написала Марина под фотографией.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Ну как можно быть такой красивой, как?)))", "У тебя потрясающий загар", "Вы великолепны и крепки, как рапира", "Такая детка!".
Сообщалось, что известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя, признавшись в любви.
Марина показала снимок, на котором была в светлом мини-бикини и очках. Девушка стояла у бассейна, демонстрируя роскошную фигуру.
"Последняя неделя, чтобы начать этот тренировочный сбор, теперь нужно быть сильнее, чем раньше", - написала Бех-Романчук под фото.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук покорила изгибами в красном мини-бикини
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