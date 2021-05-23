Знаменитая отечественная чемпионка по легкой атлетике Марина Бех-Романчук поделилась ярким кадром из отдыха у бассейна

Отправившись на отдых девушка решила показать, как проводит время у бассейна, а заодно и покорить фигурой в маленьком красном купальнике на тонких завязочках. Как известно, чаще всего спортсменка показывает свои фото с тренировок или записывает тематические видео.

Именно поэтому кадры, на которых звезда блистает по-новому, всегда набирают много лайков и комментариев. Подчеркнуть стройную и подтянутую фигуру Марине не составляет труда, ведь она много трудится ради того, чтобы всегда быть в отменной форме.

Секретами правильных, а главное эффективных тренировок девушка также делится в Инстаграм. На солнечные кадры у бассейна, впрочем, фанаты отреагировали не менее положительно:

«Что нравится больше, 1 или 2? 🍫», - пишет Марина.

Вот как отвечают поклонники

«Вау🤤🤤🤤; На первом фото - ракурс 🔥😍; Ого, а это очень хорошо; обе фото хорошие; мне нравится, как вы украшаете все; мало не бывает; 1 но ты выглядишь потрясающе в обоих ❤; 😍 красивый бикини; Супер девушка 🔥; Фото 1 красивое .. и 2 тоже 🙌; Фантастическая чудо-женщина! Хорошая фотка! Я люблю ... 😍».

Напомним, что Марина Бех-Романчук стала популярной спортсменкой среди любителей легкой атлетики, ведь завоевала множество отечественных и международных наград. Красотка активно ведет блог в Инстаграм, где делиться кадрами из личной жизни и тренировками.

Также Марина опубликовала сторис, который сняла в спортзале. Девушка позировала в майке и шортиках, стоя перед зеркалом. После этого красотка показала своего друга - Виктора, который лежал на тренажере.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала свое увлечение

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в мини зажгла на вечерней тренировке

Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини показала эталон женской фигуры