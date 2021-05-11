Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успешной украинской легкоатлеткой, завоевав множество медалей на международной арене. Красотка активно ведет социальные сети, где пропагандирует спорт и показывает, как проходят тренировки.

В этот раз Марина показалась в кроссовках, шортиках и топе. Девушка присела на беговой дорожке, выставив роскошные ножки.

"Новая неделя, новые цели", - написала Бех-Романчук под фото, использовав английский язык.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Где перевод?", "Самая лучшая! Я восхищаюсь тобой", "Ты идеальна", "Цели - это все. Достичь звезд!!!!", "Вас связки стопы не беспокоят?", "Она не понимает, насколько она горяча, права?", "Мариха!!! Ты прыгнешь дальше всех. Украина за тебя стеной", "Ты действительно выглядишь настолько безупречно, что тобой невозможно не восхищаться".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накаченное тело.

На новом фото в Инстаграм Марина предстала боком к камере, демонстрируя подкаченную фигуру. Ноги казались просто "стальными".

Звезда спорта была в крохотных шортах, которые, едва ли что-то прикрывали.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в спортивном мини показала идеал фигуры

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук блеснула красотой в купальнике и халатике

Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук сделала селфи в купальнике, сверкая "кубиками" пресса



