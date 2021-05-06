Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отправилась за границу

Марина Бех-Романчук за свои 25 лет смогла стать успешной в спорте, пишет Politeka.net. Звезда получила множество наград, а сейчас также активно ведет страницу в Инстаграм.

Сейчас на Бех-Романчук подписаны 347 тысяч подписчиков, с которыми она регулярно делится кадрами из своей жизни. Так, на одном из последних фото звезда позировала, наведя камеру на зеркало. Красотка демонстрировала накаченное тело. Пресс был просто стальным и "кубики" притягивали взгляд.

Мятный цвет купальника выделялся на загорелом теле спортсменки. Темные очки завершили образ.

"Просто я", - написала Марина, поставив в геолокации отель в Турции.

За полчаса публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Красотулька😍😍", "Вау", "🔥🔥🔥фигурка", "Красивая 💖", "Просто ты", "ракета🔥😍 🚀", "😍😍😍😍😍вау", "БОГИНЯ ходит по этой земле ... ❤️", "Одна из самых красивых девушек на планете", "Замечательная женщина 🤗", "Какая ты Красавица", "Африка!", "Повернись, пожалуйста", "невероятная", - написали пользователи сети.

Напомним, Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года. Девушка с детства занималась спортом. На данный момент одна из последних побед звезды - она стала чемпионкой Европы 2021 года в помещениях.

Известно, что с 2018 года красотка замужем за украинским пловцом, двукратным чемпионом Европы, Михаилом Романчуком.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук блеснула роскошными формами, прикрывшись только цветами: фото

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