Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накаченное тело

Марина Бех-Романчук занимается спортом с самых ранних лет, пишет Politeka.net. За это время красотка получила множество наград, а также смогла привести свое тело в такую форму, что многие позавидуют.

На новом фото в Инстаграм Марина предстала боком к камере, демонстрируя подкаченную фигуру. Ноги казались просто "стальными".

Звезда спорта была в крохотных шортах, которые, едва ли что-то прикрывали.

"Сборы окончены 🙌🏼 А теперь пора домой", - объявила Бех в своем Инстаграм.

Всего за четыре минуты публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Любимая", «Королева», «Это тело выглядит готовым к победе", "Я люблю тебя больше, чем американцы любят бургер", "Всегда приятные ощущения, особенно, когда тренировка прошла хорошо 😎👌🏼", "очень красивая и горячая девушка, я люблю тебя, малышка", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года. Девушка дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате мира среди юношей в Лилле, где заняла пятое место, однако в этом же году выиграла Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне.

Одна из последних побед звезды - она стала чемпионкой Европы 2021 года в помещениях.

Известно, что с 2018 года красотка замужем за украинским пловцом, двукратным чемпионом Европы, Михаилом Романчуком.

Напомним, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук показала эталон спортивной фигуры в мини-шортиках: "Скульптурное телосложение".

Как сообщала Politeka, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-бикини показала формы с лучшего ракурса: "Настоящая русалка".

Также Politeka писала, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук удивила эффектным прыжком в топе: "Круто".