Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накаченное тело
Марина Бех-Романчук занимается спортом с самых ранних лет, пишет Politeka.net. За это время красотка получила множество наград, а также смогла привести свое тело в такую форму, что многие позавидуют.
На новом фото в Инстаграм Марина предстала боком к камере, демонстрируя подкаченную фигуру. Ноги казались просто "стальными".
Звезда спорта была в крохотных шортах, которые, едва ли что-то прикрывали.
"Сборы окончены 🙌🏼 А теперь пора домой", - объявила Бех в своем Инстаграм.
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Всего за четыре минуты публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Любимая", «Королева», «Это тело выглядит готовым к победе", "Я люблю тебя больше, чем американцы любят бургер", "Всегда приятные ощущения, особенно, когда тренировка прошла хорошо 😎👌🏼", "очень красивая и горячая девушка, я люблю тебя, малышка", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года. Девушка дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате мира среди юношей в Лилле, где заняла пятое место, однако в этом же году выиграла Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне.
Одна из последних побед звезды - она стала чемпионкой Европы 2021 года в помещениях.
Известно, что с 2018 года красотка замужем за украинским пловцом, двукратным чемпионом Европы, Михаилом Романчуком.
Напомним, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук показала эталон спортивной фигуры в мини-шортиках: "Скульптурное телосложение".
Как сообщала Politeka, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-бикини показала формы с лучшего ракурса: "Настоящая русалка".
Также Politeka писала, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук удивила эффектным прыжком в топе: "Круто".