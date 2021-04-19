Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на стадионе

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоевала множество медалей на международных турнирах и продолжает упорно тренироваться. Не забывает красотка и об Инстаграм, где популяризует спорт и мотивирует украинцев.

В этот раз Марина показала фото, где позировала на стадионе. Девушка была в топе и шортиках, показавшись боком. Девушка напрягла мышцы, демонстрируя идеальные рельефы тела.

"Привет, понедельник

Вы готовы к новой рабочей неделе?", - написала Марина под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда готов)", "Хорошая картинка, чемпион", "Выглядит в отличной форме", "Желаю здоровой, успешной и энергичной недели", "Идеальное скульптурное телосложение", "Ну почему такая большая спортсменка?", "Да, я всегда готов быть героем", "приветствие из Аргентины".

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Красотка надела бирюзовый раздельный купальник на тонких завязках.

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