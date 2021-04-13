"Эта женщина становится все горячее"

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачанное тело на фоне цветов в роскошном купальнике-бикини

Спортсменка, завоевавшая под флагом Украины множество международных медалей, поделилась новым атмосферным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Бех-Романчук показала свое впечатляющее тело, которое она поддерживает в идеальной форме благодаря постоянным тренировкам. На фото спортсменка позирует в саду среди зелени рядом с цветущим кустом.

Из одежды на Бех-Романчук лишь купальник-бикини глубокого винного цвета. Подтянутое тело красотки с накачанными мышцами и идеальными кубиками пресса не может не впечатлять. На снимке Марина закрыла глаза и томно откинула голову назад, подставляя лицо последним лучам солнца.

«Просто расслабься и наслаждайся тем, что тебя окружает», - подписала фото легкоатлетка.

Ее поклонники пришли в восторг от этого снимка.

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Ранее мы писали, что Марина решила показать, как наслаждается выходным днем. Девушка в черных трусиках позировала у бассейна, демонстрируя плоский животик. Красотка подняла руки вверх, закрыв глаза от удовольствия.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук побаловала видом в корсете крупным планом: "Клёвая попрыгунья".

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