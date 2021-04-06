Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам своего мужа-спортсмена

Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед радует поклонников яркими фотографиями в своем Instagram. Красотка с идеальным спортивным телом не стесняется демонстрировать его, выкладывая в соцсеть пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках. А в этот раз она здорово удивила фанатов, выложив в сеть романтичные и даже интимные фотографии с любимым мужем – известным пловцом-чемпионом Михаилом Романчуком.

На фотографиях влюбленная парочка запечатлена на прогулке, они мило улыбаются друг другу, обнимаются и дурачатся, все как полагается молодым и влюбленным. Для фотосессии Марина и Михаил надели похожие длинные плащи пастельных оттенков, у нее – светлый, а у него насыщенно бежевый. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и очаровательная улыбка, она смотрит на мужа влюбленными глазами, а он отвечает ей взаимностью.

В подписи к публикации Бех-Романчук трепетно написала: "Наш маленький мир". Фолловеры тут же принялись активно обсуждать новую фотосессию легкоатлетки с мужем-красавчиком, засыпая комплиментами и восхищаясь их влюбленности. "Красивый", "Очень красивая пара", "Везучий парень", "Такие влюбленные", - пишут в комментариях к снимкам.

Напомним, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".

Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.

Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".