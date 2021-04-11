Звезда выглядит на все 100%

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя у бассейна

Как пишет Politeka.net, обладательница многих международных медалей не только имеет шикарное спортивное тело, но и изумительную внешность. Красотка активно ведет социальные сети, где мотивирует украинцев заниматься спортом.

На фото Марина решила показать, как наслаждается выходным днем. Девушка в черных трусиках позировала у бассейна, демонстрируя плоский животик. Красотка подняла руки вверх, закрыв глаза от удовольствия.

"Солнечные выходные в бассейне", - написала Марина Бех-Романчук под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чемпионка", "Красотка", "Люблю это", "Восхитительно", "Красивая улыбка", "Какая красивая, сильная, спортивная женщина!", "Что за красота", "Картинка крепкого здоровья, фитнеса и красоты!", "Мне нравится эта улыбка .... правда, я просто смотрела на эту удивительную улыбку".

Мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала мускулистое тело в топе и трусиках.

Так, на своей странице в Инстаграм она разместила новое фото, облачившись в спортивный топ серого цвета и черные трусики. Красотка приняла пикантную позу, показав мускулистый живот и упругие ягодицы, результат изнурительных тренировок.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук побаловала видом в корсете крупным планом

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук сверкнула упругими ягодицами в коротеньких шортах

Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук понежилась в бассейне в смелом бикини, так и манит



