Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук продемонстрировала идеальное тело в смелом бикини
Как сообщает Politeka.net, украинская чемпионка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих побед радует поклонников яркими фотографиями в своем Instagram. Красотка с идеальным спортивным телом не стесняется демонстрировать его, выкладывая в соцсеть пикантные фото в откровенных нарядах и купальниках.
Так, в этот раз спортивная красотка показала несколько кадров со своей тренировки, на которых появилась в весьма соблазнительном образе. Девушка запечатлена на спортивной площадке, она изящно позирует фотографу. Перед камерой Марина предстала в коротких облегающих шортиках и таком же топике, этот наряд только подчеркнул спортивное тело. Волосы спортсменки собраны в простой хвостик и уложены ободком, она повернулась боком к объективу, демонстрируя упругие ягодицы.
В подписи к публикации Бех-Романчук написала: "Привет, моя новая тренировочная неделя". Фолловеры тут же принялись активно обсуждать новый образ легкоатлетки, засыпая комплиментами и восхищаясь ее идеальным телом. "Королева", "Красивая", "Великолепная", "Красивая и горячая", "Замечательная", "Вау, потрясающая панорама", "Абсолютно потрясающая, горячая, чувственная и соблазнительно потрясающая", - пишут восторженные поклонники в комментариях под фото Марины.
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Напомним, Бех-Романчук сверкнула аппетитными ягодицами, запрыгнув на подкаченного красавца: "Счастливчик".
Как сообщала Politeka, Бех-Романчук сразила наповал упругим "орешком", выгнувшись в трусах перед зеркалом: так выглядит идеал.
Также Politeka писала, Фигуристая Марина Бех-Романчук в купальнике приняла пикантную позу возле окна: "Наслаждайтесь".