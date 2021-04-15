Популярная отечественная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала нежную фотосессию с мужем
Как пишет Politeka.net, Марина уже давно радует украинцев победами на международных турнирах. Красотка замужем за Мишей Романчуком, пловцом, который взял множество медалей на самых престижных турнирах мира.
В этот раз Марина в Инстаграм решила показать, как любит своего супруга. Красотка была в прозрачном корсете с креплениями для чулков. Девушка лежала на коленях у Миши, который позировал в штанах, белой рубашке, а образ дополнила бабочкой.
"Все вместе", - написала Марина.
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Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вау", "Ооооо! Такая красивая ! Очень милая пара!", "Очень романтично и действительно отличное фото! Классно", "Чудесные", "Фото супер".
Мы писали, что популярная отечественная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала подтянутое тело на фоне цветочков в роскошном маленьком купальнике.
На фотографии Бех-Романчук показала свое восхитительное тело, которое она поддерживает в лучшей форме благодаря регулярным тренировкам.
Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-бикини позволила взглянуть на запретный треугольник
А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук показала редкие кадры с возлюбленным
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