Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как умеет прыгать

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоевала много медалей на международной арене в различных турнирах. Звезда активно ведет Инстаграм, где показывает не только свои тренировки, но и мотивирует украинцев заниматься спортом.

В этот раз Марина опубликовала ролик, где показала свое умение прыгать. Девушка долго стояла перед снарядом, который был по бюст, а потом легко запрыгнула на него. Видео получилось интересным и красочным.

"Я люблю пробовать новый кайф

Что это за высота?", - написала девушка под видео.

"Круто", - написала Ольга Саладуха, чемпионка мира по прыжкам.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Круто", "Офигеть", "Человек на заднем плане не впечатлен, но я впечатлен. Лол", "Большинству людей понадобится лестница, чтобы подняться на эту высоту!", "Действительно невероятная Марина".

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Красотка приняла интересную позу, показав мускулистый живот и упругие ягодицы, результат изнурительных тренировок.

Ее волосы были распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Марина Бех-Романчук сама себя фотографировала в зеркале.

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