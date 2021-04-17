Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как умеет прыгать
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоевала много медалей на международной арене в различных турнирах. Звезда активно ведет Инстаграм, где показывает не только свои тренировки, но и мотивирует украинцев заниматься спортом.
В этот раз Марина опубликовала ролик, где показала свое умение прыгать. Девушка долго стояла перед снарядом, который был по бюст, а потом легко запрыгнула на него. Видео получилось интересным и красочным.
"Я люблю пробовать новый кайф
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Что это за высота?", - написала девушка под видео.
"Круто", - написала Ольга Саладуха, чемпионка мира по прыжкам.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Круто", "Офигеть", "Человек на заднем плане не впечатлен, но я впечатлен. Лол", "Большинству людей понадобится лестница, чтобы подняться на эту высоту!", "Действительно невероятная Марина".
Мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонстрировала мускулистое тело в топе и трусиках.
Красотка приняла интересную позу, показав мускулистый живот и упругие ягодицы, результат изнурительных тренировок.
Ее волосы были распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Марина Бех-Романчук сама себя фотографировала в зеркале.
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