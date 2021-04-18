Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила внешним видом во время поездки заграницу
Девушка из Хмельницкой области не устает покорять сердца фанатов не только своими победами и спортивным духом, а и красотой тела.
Так, на своей странице в Инстаграм Бех-Романчук разместила пляжное фото, на котором позирует, в чистейшей морской воде на фоне скалистого пейзажа в Турции, куда она отправилась на отдых и тренировки, передает Politeka.net
Красотка надела бирюзовый раздельный купальник на тонких завязках, который вволю дал насладиться мускулистым телом легкоатлетки, а также стала в полуоборот, засветив свою упругую пятую точку.
Волосы Марины были распущены, а лицо и загорелое тело она подставила навстречу солнечным лучам, пикантно поправляя завязки купальника.
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"Я открываю Турцию каждый день с новой стороны💚 Это место такое красивое 😻 У меня сегодня много эмоций", - написала девушка.
Фолловеры уже вовсю комментируют пляжный снимок спортсменки, назвав Бех-Романчук русалкой и богиней.
"Боди олимпийского бикини",
"Настоящая русалка", " Как вы красивы, глаз не отвести",
"Попал фотограф",
" Абсолютно великолепна", - пишут в сети.
Напомним, что Бех-Романчук устроила жаркую разминку, мотивирующие кадры
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