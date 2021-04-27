Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась эффектным видом со спины
Звезда за свою спортивную карьеру, которая продолжает развиваться, уже заработала много медалей, пишет Politeka.net. Спортсменка много и упорно тренируется, не забывая делать различные фото.
На последних кадрах в Инстаграм Марина Бех-Романчук показала эффектный вид со спины. Спортсменка позировала в облегающем костюме, благодаря которому стали видные ее накаченные руки и спина, а также упругие ягодицы и ножки.
В таком виде украинская красотка позировала на стадионе.
"Только ты художник своего тела 🙌🏼", - написала она в посте.
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За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"Эта спина...", "Вау 😍 я влюблён", "Вау, идеальная", "Прекрасная", "А ты настоящий художник !!", "Куда ведет разум, тело следует за 💪", "Потрясающе фото 😍", "Шедевр!", "Выглядит потрясающе 🔥", "Муза", "Идеальна… за исключением плохого Найка… бежи с корабля! Ржу не могу", "Бомбически", "Оооочень красивая!!!", "Верх тела !!! Силовой корпус !!", " - написали пользователи сети.
Напомним, Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года. Девушка дебютировала на международной арене в 2011 году на чемпионате мира среди юношей в Лилле, где заняла пятое место, однако в этом же году выиграла Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Трабзоне.
Одна из последних побед звезды - она стала чемпионкой Европы 2021 года в помещениях.
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