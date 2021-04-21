Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам своего спортивного мужа-красавчика

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих спортивных побед часто радует поклонников пикантными снимками в своем микроблоге Instagram. Спортсменка с роскошным подтянутым телом и соблазнительными формами часто демонстрирует жаркие кадры, выкладывая их в своем микроблоге. А в этот раз она здорово удивила фанатов, выложив в сеть романтичные снимки с любимым мужем – известным пловцом Михаилом Романчуком.

На новых снимках парочка запечатлена на прогулке, они как будто не замечают камеры и все время целуются и обнимаются. Выглядит все это очень нежно и даже интимно. Для уличной фотосессии Марина и Михаил надели похожие длинные плащи пастельных оттенков, у нее – светлый, а у него насыщенно бежевый. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Бех-Романчук трепетно написала: "Я люблю тебя. Спасибо тебе за все". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись активно обсуждать новую фотосессию легкоатлетки с мужем, засыпая парочку комплиментами и восхищаясь их влюбленности. "Он счастливчик, и я уверен, ты скажешь, что ты тоже счастливая девочка", "Повезло, он счастливый парень", "Какие красивые", "Любовь – это путь, всегда и везде", - пишут в комментариях к фото.

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