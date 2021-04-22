Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является обладательницей множества медалей на всемирных соревнованиях. Красотка постоянно следит за фигурой и тренируется, чтобы продолжать радовать своими новыми достижениями. Романчук не забывает и об Инстаграм, где публикует кадры из обычной жизни.

"Вечерняя тренировка", - написала Марина Бех под фотографией.

На новом мотивиющем кадре Марина показалась в топике и зеркальных очках. Девушка нагнулась над камерой, показывая подтянутое тело и плоский животик. Красотка была напряжена, ведь можно увидеть выступающие вены на руке. Бех легонько улыбнулась для фото, впечатляя жизнерадостностью.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь снимок был размещен в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.

Мы писали, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам своего спортивного мужа-красавчика.

В этот раз она здорово удивила фанатов, выложив в сеть романтичные снимки с любимым мужем – известным пловцом Михаилом Романчуком.

На новых снимках парочка запечатлена на прогулке, они как будто не замечают камеры и все время целуются и обнимаются.

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