Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на тренировке
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является обладательницей множества медалей на всемирных соревнованиях. Красотка постоянно следит за фигурой и тренируется, чтобы продолжать радовать своими новыми достижениями. Романчук не забывает и об Инстаграм, где публикует кадры из обычной жизни.
"Вечерняя тренировка", - написала Марина Бех под фотографией.
На новом мотивиющем кадре Марина показалась в топике и зеркальных очках. Девушка нагнулась над камерой, показывая подтянутое тело и плоский животик. Красотка была напряжена, ведь можно увидеть выступающие вены на руке. Бех легонько улыбнулась для фото, впечатляя жизнерадостностью.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь снимок был размещен в сторис Инстаграм, где нет подобных функций.
Мы писали, что украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам своего спортивного мужа-красавчика.
В этот раз она здорово удивила фанатов, выложив в сеть романтичные снимки с любимым мужем – известным пловцом Михаилом Романчуком.
На новых снимках парочка запечатлена на прогулке, они как будто не замечают камеры и все время целуются и обнимаются.
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