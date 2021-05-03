Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала поклонникам новую фотосессию

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук помимо своих спортивных побед часто радует поклонников пикантными снимками в своем микроблоге Instagram. Спортсменка с роскошным подтянутым телом и соблазнительными формами часто демонстрирует жаркие кадры, выкладывая их в своем микроблоге. А в этот раз она здорово удивила фанатов, выложив в сеть результаты очередной весенней фотосессии, на которой позировала топлес

На новых снимках Марина запечатлена в интересной локации на розовом фоне. Перед камерой она появилась в одних только темных джинсах, тогда как торс прикрыла красивым букетом нарциссов, заправленных в штаны. Этот удивительный наряд только подчеркнул соблазнительные формы и идеальную спортивную фигуру красотки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она не смотрит в камеру.

В подписи к фотографиям Бех-Романчук написала: "Эти несколько дней дома наполнили мою душу настоящей весной". Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки спортсменки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Девушка – весна", "Незаконно быть такой красивой!", "От такой красоты только вдохновляться", "Как всегда, очаровательна", "Очень красивые руки, красивые чувственные пальчики! Вы создаете весеннее настроение", "Ты прекрасна", - пишут восторженные пользователи.

Напомним, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук показала эталон спортивной фигуры в мини-шортиках: "Скульптурное телосложение".

Как сообщала Politeka, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-бикини показала формы с лучшего ракурса: "Настоящая русалка".

Также Politeka писала, Украинская чемпионка Марина Бех-Романчук удивила эффектным прыжком в топе: "Круто".