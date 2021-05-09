Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук стала успешной украинской спортсменок, завоевав для Украины множество медалей на международных соревнованиях. Сейчас девушка уехала на отдых и решила показать, как релаксирует.
На фото Марина позировала в купальнике, лежа на полотенце. Девушка была мокрой после воды, наслаждаясь лучами солнца, ведь на улице был 31 градус тепла.
"Очень горячий день", - написала Марина на английском под фото.
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На втором фото Бех уже была в полотенце и белом халате. Красотка снимала себя на телефон, хвастаясь роскошной внешностью.
"Время для селфи", - подписала на английском второе фото девушка.
"Люблю в выходной день уделить немного времени для себя", - написала уже на украинском в итоге Марина.
Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отправилась за границу.
Так, на одном из последних фото звезда позировала, наведя камеру на зеркало. Красотка демонстрировала накаченное тело. Пресс был просто стальным и "кубики" притягивали взгляд.
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