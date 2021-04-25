Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спортивную фигурку на отдыхе
Как передает Politeka.net, Марина Бех-Романчук является украинской чемпионкой - обладательницей медалей и побед на всемирных соревнованиях. При этом, в отличие от многих спортсменок, девушка пытается нарастить популярность в сети. Она регулярно устраивает профессиональные фотосессии в разных образах.
Благодаря спортивной фигуре Марине к лицу любая одежда. Особенно поклонники любят, когда красотка публикует фото в купальнике, позволяя налюбоваться идеальными формами и стальным прессом.
На свежем фото Бех-Романчук позировала в черном купальнике. Она выходила из бассейна, когда ее сфотографировали сверху. Ракурс получился очень удачным.
«Очень важно совмещать тяжелую работу с активным отдыхом», - подписала фото звезда спорта.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Невероятная», «Удачный ракурс», «Черт побери!», «Потрясающий спортивный вид», «Идеальное тело», «добро пожаловать в Турцию», «Такое милое красивое тело, красивые ножки», «Прекрасный вид», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала кадры с тренировки. Спортсменка показала себя в топике и зеркальных очках.
Напомним, что украинская чемпионка Бех-Романчук соблазнила мужа посреди улицы: "Он счастливый".
Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-шортиках показала свои умения на стадионе: "Все круче и круче".
Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в полупрозрачном корсете впечатлила новым образом: "Красота зашкаливает".