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Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спортивную фигурку на отдыхе

Как передает Politeka.net, Марина Бех-Романчук является украинской чемпионкой - обладательницей медалей и побед на всемирных соревнованиях. При этом, в отличие от многих спортсменок, девушка пытается нарастить популярность в сети. Она регулярно устраивает профессиональные фотосессии в разных образах.

Благодаря спортивной фигуре Марине к лицу любая одежда. Особенно поклонники любят, когда красотка публикует фото в купальнике, позволяя налюбоваться идеальными формами и стальным прессом.

На свежем фото Бех-Романчук позировала в черном купальнике. Она выходила из бассейна, когда ее сфотографировали сверху. Ракурс получился очень удачным.

«Очень важно совмещать тяжелую работу с активным отдыхом», - подписала фото звезда спорта.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Невероятная», «Удачный ракурс», «Черт побери!», «Потрясающий спортивный вид», «Идеальное тело», «добро пожаловать в Турцию», «Такое милое красивое тело, красивые ножки», «Прекрасный вид», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марина Бех-Романчук показала кадры с тренировки. Спортсменка показала себя в топике и зеркальных очках.

Напомним, что украинская чемпионка Бех-Романчук соблазнила мужа посреди улицы: "Он счастливый".

Как сообщала Politeka, украинская чемпионка Марина Бех-Романчук в мини-шортиках показала свои умения на стадионе: "Все круче и круче".

Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в полупрозрачном корсете впечатлила новым образом: "Красота зашкаливает".