Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала вечірнє тренування

Як пише Politeka.net, Марина вже встигла прославити Україну на міжнародних змаганнях, завоювавши безліч медалей. Молода красуня продовжує активно займатися спортом і пропагує здоровий спосіб життя в Instagram.

Цього разу Марина опублікувала в сторіс, як вирушила на чергове тренування на стадіон. Красуня була в спортивних шортиках і ТОПі, а очі закрила окулярами.

"Тренування з перешкодами", - написала Марина під одні фото.

На другому кадрі Бех сиділа на килимку для тренувань знімаючи себе зверху, а окуляри зняла. Дівчина посміхалася, хвалячись бездоганною фігурою.

"Погода з кожним днем все крутіше і крутіше", - написала Марина під знімком.

Пізніше Марина додала відео тренування в Інстаграм.

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На нових знімках Бех-Романчук, яку українці найчастіше бачать у спортивній формі, постала в досить незвичному образі. Так, легкоатлетка лежала на дивані в білому корсеті з напівпрозорими вставками і трусах.

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