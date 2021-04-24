Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала вечірнє тренування
Як пише Politeka.net, Марина вже встигла прославити Україну на міжнародних змаганнях, завоювавши безліч медалей. Молода красуня продовжує активно займатися спортом і пропагує здоровий спосіб життя в Instagram.
Цього разу Марина опублікувала в сторіс, як вирушила на чергове тренування на стадіон. Красуня була в спортивних шортиках і ТОПі, а очі закрила окулярами.
"Тренування з перешкодами", - написала Марина під одні фото.
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На другому кадрі Бех сиділа на килимку для тренувань знімаючи себе зверху, а окуляри зняла. Дівчина посміхалася, хвалячись бездоганною фігурою.
"Погода з кожним днем все крутіше і крутіше", - написала Марина під знімком.
Пізніше Марина додала відео тренування в Інстаграм.
Ми писали, що знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала незвичний образ у напівпрозорому корсеті.
На нових знімках Бех-Романчук, яку українці найчастіше бачать у спортивній формі, постала в досить незвичному образі. Так, легкоатлетка лежала на дивані в білому корсеті з напівпрозорими вставками і трусах.
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