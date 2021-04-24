Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала вечернюю тренировку

Как пишет Politeka.net, Марина уже успела прославить Украину на международных соревнованиях, завоевав множество медалей. Молодая красотка продолжает активно заниматься спортом и пропагандирует здоровый образ жизни в Инстаграм.

В этот раз Марина опубликовала в сторис, как отправилась на очередную тренировку на стадион. Красотка была в спортивных шортиках и топе, а глаза закрыла очками.

"Тренировка с препятствиями", - написала Марина под одни фото.

На втором кадре Бех сидела на коврике для тренировок снимая себя сверху, а очки сняла. Девушка улыбалась, хвастаясь безупречной фигурой.

"Погода с каждым днем все круче и круче", - написала Марина под снимком.

Позже Марина добавила видео тренировки в Инстаграм.

Мы писали, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала непривычный образ в полупрозрачном корсете.

На новых снимках Бех-Романчук, которую украинцы чаще всего видят в спортивной форме, предстала в довольно непривычном образе. Так, легкоатлетка лежала на диване в белом корсете с полупрозрачными вставками и трусах.

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