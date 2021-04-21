Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала шанувальникам свого спортивного чоловіка-красеня

Як повідомляє Politeka.net, українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх спортивних перемог радує українців яскравими фотографіями в своєму Instagram. Красуня з ідеальним спортивним тілом не соромиться демонструвати його, викладаючи в соцмережу пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках. А цього разу вона здорово здивувала фанатів, виклавши в мережу романтичні знімки з коханим чоловіком – відомим плавцем Михайлом Романчуком.

На нових знімках парочка відображена на прогулянці, вони ніби не помічають камери і весь час цілуються і обіймаються. Виглядає все це дуже ніжно і навіть інтимно. Для вуличної фотосесії Марина і Михайло наділи схожі довгі плащі пастельних відтінків, у неї – світлий, а у нього насичено бежевий. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Бех-Романчук трепетно написала: "Я кохаю тебе. Спасибі тобі за все". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотосесію легкоатлетки з чоловіком-красенем, засинаючи компліментами і захоплюючись їх закоханості. "Він щасливчик, і я впевнений, ти скажеш, що ти теж щаслива дівчинка", "Пощастило, він щасливий хлопець", "Які красиві", "Любов – це шлях, завжди і скрізь", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

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